Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал AMD Gaming, официальная видеопрезентация показала достижения новой видеокарты Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей, но туманные ореолы, появление артефактов и «замыливание» деталей не слишком впечатляет.

В частности, в демонстрации ToyShop можно рассмотреть робота, создающего себе компаньона. Андроид бесцельно перемещается по дому, а затем вылетает на футуристический городской пейзаж, встречаясь с оживленным движением воздушных авто. Ролик продемонстрировал достижения AMD в собственной технологии трассировки пути, более сложном варианте типе идентичной разработки: световые видеоэффекты поначалу удивляют, но при движении на скорости, изображение несколько смазывается, и портит впечатление.

ToyShop показывает транспортные средства в период подавления шумов суперсемплингом, но на машинах заметны необъяснимые артефакты. Также, аналогично искажены статичные здания и прочие объекты на втором плане из-за расфокусировки, что особенно бросается в глаза на листве у входа в парк, превратившихся в размытую смесь текстур.

Таким образом, «красная» компания все еще проигрывает Nvidia в качестве изображения.

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