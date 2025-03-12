Как информирует «НБН» со ссылкой на экспертный материал Tom’s Guide, в ноябре 2024 года компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone 9 Pro, который от одного заряда работает дольше любых аналогов-конкурентов.

В частности, Asus ROG Phone 9 Pro продемонстрировал усредненный результат продолжительности функционирования в 20 часов и 34 минуты, опередив ближайшего соперника OnePlus 13 почти на час, и затмил флагманские Apple iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra, набравшие 17 часов 17 минут/17 часов 14 минут соответственно.

Предполагается, что не только аккумуляторная батарея ROG Phone 9 Pro емкостью в 5 800 мАч отыграла большую роль в вышеописанном оценивании автономности, но установка в игровой «гаджет» от Asus обновленного чипсета Snapdragon 8 Elite, отличающегося высокой энергоэффективностью на фоне идентичной производительности.

В целом, рейтинг «автономности» выглядит нижеуказанным образом:

Фото — tomsguide.com

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