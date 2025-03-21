Как информирует «НБН» со ссылкой на источники WccfTech, RTX 5060 Ti появится на полках магазинов не ранее середины апреля, а более дешевый вариант видеокарты, RTX 5060, — лишь к середине мая.

Как стало известно, 300-долларовая (около 12 450 гривен) GeForce RTX 5060 будет отличаться:

3840 CUDA-ядрами;

8 Гигабайтами «оперативки» GDDR6;

128-битной шиной передачи данных;

энергопотреблением в 150 Ватт.

При этом, стоимость GeForce RTX 5060 Ti составит от 400 до 500 долларов (от 16 600 до 20 750 гривен), и видеокарта сможет похвалиться:

4608 CUDA-ядрами;

8 или 16 Гигабайтами «оперативки» GDDR7 (зависит от цены);

128-битной шиной передачи данных;

энергопотреблением в 180 Ватт.

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