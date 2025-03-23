Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Tom’sHardware, на конференции GTC представителями Solidigm презентован инновационный SSD (eSSD) D7-PS1010 E1.S для корпоративного сегмента, предназначенный для интеграции в сервера нейросетей/искусственного интеллекта (ИИ).

SSD-накопители отыгрывают главную роль в работе ИИ-серверов, предоставляя стабильно-быстрый доступ к массивам информации. Однако, стандартное жидкостное охлаждение не в состоянии эффективно «спускать пар» накопителей, а также не поддерживает «горячую замену» (без выключения сервера) устройств, что провоцирует задержку при обновлении «железа».

Разработчики Solidigm устранили вышеописанные сложности, разместив на корпусе «девайса» несколько уникальных холодных пластин, которые контролируют температуру с обеих сторон eSSD. Также, конструкции весьма комфортно обслуживать, поскольку техники смогут осуществлять «горячую замену» SSD со стороны задней панели, нажав на пружинный механизм.

В Solidigm уверяют — новые eSSD позволят отправить «на покой» 1U-стойки с вентиляторами, так как их решение сокращает затраты на приобретение систем охлаждения для центров обработки данных.

Фото — tomshardware.com

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