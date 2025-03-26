Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал NVIDIA GeForce, возможности вышеуказанного ИИ-ассистента для игроков/геймеров, помимо всего прочего, позволяют продиагностировать компьютер, дать серию рекомендаций по настройкам, а также ответить на вопросы, касающиеся «железа» и «софта» или разогнать видеокарту.

В частности, пользователи смогут попросить у Project G-Assist помощи с прохождением игр, выбором класса персонажа или объяснения, как правильно «прокачаться» (составить «билд» характеристик). Также, ИИ-помощник запускается локально на ПК пользователя, то есть доступ к сети Интернет не потребуется. Отдавать команды Project G-Assist (доступен на сайте Nvidia) можно как в текстовом формате, так и голосом.

Впрочем, технология запускается исключительно на компьютерах с настольными GPU серии GeForce RTX — необходима, как минимум 30 линейка и 12 Гигабайт видеопамяти.

Скачать Project G-Assist можно через приложение NVIDIA App, зайдя во вкладку Home, и открыв раздел Discovery.

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