Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу OpenAI, речь идет о поднятии сумм выплат по так называемой «bounty-программе», в рамках которой, энтузиастов вознаградят за выявление «багов» и уязвимостей в работе нейросетей ChatGPT или Sora.

В частности, размер вознаграждения, положенного за обнаружение критических уязвимостей, возрос многократно, с 20 000 до 100 000 долларов США: подобными методами OpenAI рассчитывает вовлечь лучших киберспециалистов в проверку своих продуктов и сервисов на «баги».

Впрочем, компания одновременно объявила относительно ограниченных по времени бонусных выплатах: в соответствии со страницей OpenAI Bug Bounty, начисление гонораров доступно до 30 апреля. При этом, речь идет об уязвимостях контроля доступа P1-3 (IDOR), за раскрытие которых, участники инициативы могут получить 400-13 000 долларов США.

Ранее мы писали о том, что Nvidia показывала возможности своего ИИ-помощника для геймеров.