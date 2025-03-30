Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала VideoCardz, большая часть обзоров основывается на игровых портативных системах/ноутбуках Razer Blade RTX 5090, базирующихся на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 (стоимость — от 4 499 долларов США).

Процесс тестирование выглядит нижеуказанным образом:

После беглом ознакомления с результатами тестирования, следует отметить минимальное преимущество ноутбуков с RTX 5090 над моделями с RTX 4090 во всем, что касается графической составляющей, включая игры.

Практически, решающим фактором при приобретении того или иного «девайса» окажется стоимость, а не несколько большее количество FPS в играх. С инфографикой, касающейся результатов оценивания, можно ознакомиться ниже:

Фото — videocardz.com

Фото — videocardz.com

Фото — videocardz.com

Ранее мы писали о том, что Nvidia показывала возможности своего ИИ-помощника для геймеров.