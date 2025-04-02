Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала GizmoChina, стоимость Xiaomi Redmi А5 не превышает 79 долларов США (около 3 300 гривен) за модель с 4 Гигабайтами «оперативки» и 128 Гигабайтами флеш-накопителя.

Кроме того, этот ультрабюджетный «гаджет» может похвастать довольно неплохими характеристиками, что скорее являются преимуществами, если учитываться стоимость «девайса»:

6,88-дюймовым IPS-экраном с HD+ разрешением и частотой кадров в 120 Герц;

чипсетом Unisoc T7250, достаточным для перекрытия базовых потребностей покупателя;

аккумуляторной батареей емкостью в 5 200 мА/ч, поддерживающей зарядку мощностью 15 Ватт;

32-мегапиксельной тыловой камерой со светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой;

боковым дактилоскопическим сканером;

FACE-разблокировкой с функционалом искусственного интеллекта;

3,5-миллиметровым аудиоразъемом;

двумя SIM-карточками;

операционной системой Android 15 GO.

Ранее мы писали о том, что специалисты показывали результаты тестов производительности ноутбуков с RTX 5090 и 4090.