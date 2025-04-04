Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу бенчмарка AnTuTu, обнародован мартовский рейтинг достаточно мощных Android-смартфонов в субфлагманском сегменте.

Первое место досталось Redmi Turbo 4, который оснащен передовым чипсетом MediaTek Dimensity 8400-Ultra — смартфон набрал 1 716 923 баллов в серии комплексных тестов AnTuTu, продемонстрировав выдающийся потенциал во всех аспектах скорости обработки данных.

На втором месте — OnePlus Ace 3V, базирующийся на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, и показавший результат в 1 452 756 баллов, что подчеркивает высокую производительность микрочипов Qualcomm.

На третьем месте — Oppo Reno 13 Pro, работающий на основе чипсета Dimensity 8300-Ultra, и получивший 1 373 372 балла, что подтверждает конкурентоспособность и успешность микросхем MediaTek.

С полным списком наиболее мощных субфлагманов, можно ознакомиться ниже:

Фото — antutu.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что специалисты показывали результаты тестов производительности ноутбуков с RTX 5090 и 4090.