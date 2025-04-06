Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ITHome, на днях начали циркулировать слухи — компания AMD допускает возможность выпуска среднебюджетной видеокарты Radeon RX 9070 GRE.

В частности, поскольку запасы Radeon RX 9070 иссякают на рынке Восточной Азии не слишком быстро, техногигант AMD не намерен перевыпускать эту видеокарты, предложив идентичную, более оптимальную модель.

В соответствии с данными источников ITHome, видеокарта Radeon RX 9070 GRE поначалу выйдет в качестве эксклюзива для китайского рынка, однако позднее это «игровое железо» может стать общедоступным, как это фиксировалось с RX 7900 GRE.

СМИ не располагают детальной спецификацией вышеописанной видеокарты, однако, если верить слухам, новинка получит 192-битную шину передачи данных и 12 Гигабайт GDDR6-памяти, то есть будет несколько быстрее RX 9060 XT, у которой лишь 128-битная шина.

Ранее наш информационный портал писал о том, что специалисты показывали результаты тестов производительности ноутбуков с RTX 5090 и 4090.