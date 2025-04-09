Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал GamersNexus, энтузиаст потратил много времени, проверив недавние жалобы геймеров на «глючные» драйвера NVIDIA.

В частности, типичные сложности с последней версией драйверов для GeForce RTX:

Star Wars: Outlaws вылетает при нажатии «Продолжить игру»;

Marvel Rivals — после активации Frame Generation «тайтл» закрывается;

Cyberpunk 2077 вылетает на рабочий стол при попытке загрузки;

Shadow of the Tomb Raider — бенчмарк-тест сбоит с DXGI-ошибкой;

в приложениях, если используется несколько G-Sync дисплеев или мониторы с высокой частотой обновления кадров.

Решить вышеописанные проблемы можно, если:

отключить DLSS 4, Frame Generation или G-Sync и Reflex;

переподключить кабель монитора в другой видеовыход;

не отправлять ОС в гибернацию, так как выход из сна может вызвать «черный экран»;

откатиться до версии драйверов 566.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрывали технические характеристики видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE.