Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу WordPress, в раннем доступе вышел инновационный ИИ-конструктор сайтов, который в состоянии предоставить готовый результат в течение «считанных минут», безусловно, если нейросети написать текстовые подсказки («промпты»).

Помимо определения текстового наполнения сайта, ИИ-конструктору следует уточнить данные относительно изображений, названия и прочих деталей. На текущем этапе, инструментом предлагаются элементарные результаты, которые, скорее, могут подойти для так называемых «сайтов-заглушек», но и с этим типом онлайн-ресурсов придется повозиться.

ИИ-функционал доступен на бесплатной, но в рамках ограниченного доступа и с предварительной регистрацией. Подписка может понадобиться, если нужно запустить готовый сайт в публичном формате: стоимость тарифного варьируется от 48 евро в год для персональной страницы и до 300 евро в год для бизнес-варианта.

Помимо всего вышеописанного, предлагается выделение определенного объема памяти на сервере, 12-месячное пользование доменом, доступ к «премиальным» темам и всесторонняя поддержка клиентов.

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