Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала VideoCardz, «красная» компания AMD готовит к выпуску свой ответ «зеленому» конкуренту Nvidia — среднебюджетный видеоускоритель RX 9060 XT.

«Красная» видеокарта получит две версии компоновки — с видеопамятью в 8 Гигабайт и 16 Гигабайт GDDR6 с частотой 20 Гигабита/секунда. Также, RX 9060 XT будет базироваться на графическом микропроцессоре Navi 44, и сможет похвалиться 2048 потоковыми модулями с игровой частотой в 2 620 Мегагерц и boost (пиковой) — от 3 230 до 3 300 Мегагерц.

Впрочем, для поддержания такой производительности, RX 9060 XT потребуется блок питания мощностью, как минимум, в 0,5 Киловатта, а некоторым моделям — от 0,55 Киловатта.

Кроме того, известно — у видеокарты будет 3 видеовыхода вместо 4, как фиксировалось во всей серии RX 9070.

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