Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала GizmoChina, на глобальный рынок указанное среднебюджетное устройство выйдет под названием Poco F7.
Новый аппарат от китайского техногиганта в некотором роде уникален, так как окажется первым «гаджетом», работающим на платформе Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, а также сможет похвастать:
- большой аккумуляторной батареей на 7 550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 90 Ватт;
- корпусом с уровнем защиты IP69;
- 6,83-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Герц;
- оптическим дактилоскопическим сканером;
- двумя тыловыми камерами с основным объективом на 50 Мегапикселей/фронтальной селфи-камерой на 20 Мегапикселей;
- 12/16 Гигабайтами «оперативки» плюс 256 Гигабайтами/1 Терабайтом постоянной флеш-памяти.
- ОС Android 15 «из коробки» с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.
Стоимость новинки в Китае будет составлять от 290 долларов США за вариант 12 Гигабайт + 256 Гигабайт и 410 долларов США за 16 Гигабайт + 1 Терабайт.
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