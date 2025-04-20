Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала GizmoChina, на глобальный рынок указанное среднебюджетное устройство выйдет под названием Poco F7.

Новый аппарат от китайского техногиганта в некотором роде уникален, так как окажется первым «гаджетом», работающим на платформе Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, а также сможет похвастать:

большой аккумуляторной батареей на 7 550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 90 Ватт;

корпусом с уровнем защиты IP69;

6,83-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Герц;

оптическим дактилоскопическим сканером;

двумя тыловыми камерами с основным объективом на 50 Мегапикселей/фронтальной селфи-камерой на 20 Мегапикселей;

12/16 Гигабайтами «оперативки» плюс 256 Гигабайтами/1 Терабайтом постоянной флеш-памяти.

ОС Android 15 «из коробки» с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.

Стоимость новинки в Китае будет составлять от 290 долларов США за вариант 12 Гигабайт + 256 Гигабайт и 410 долларов США за 16 Гигабайт + 1 Терабайт.

Ранее мы писали о том, что обновление сервиса Google будет перезагружать Android-устройства без желания пользователя.