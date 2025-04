Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Hardware Unboxed, тестирование продемонстрировало наличие определенных проблем с производительностью у 8-Гигабайтной модели RTX 5060 Ti.

В портированных на ПК играх от Sony (The Last of Us 2 и Horizon: Forbidden West), 8-Гигайбайтного объема видеопамяти банально не хватает для «гейминга» на высоких настройках в 1440p с DLSS, так как эти игры нативно «заточены» на 16 Гигабайт. В частности, RTX 5060 Ti 8 GB медленнее своей версии в 16 Гигабайт в диапазоне от 30 до 80 процентов в аналогичных сценариях. Кроме того, при выборе разрешения в 1080p, фиксируются заметные просадки производительности, хотя у варианта с 16 Гигабайтами их нет.

Обзорщики резюмировали: 8-Гигабайтная обрезанная «зеленая» видеокарта является ловушкой для неопытных энтузиастов, в первую очередь, речь идет о готовых ПК-сборках, куда эту «бюджетную» версию станут ставить охотно, и по завышенной стоимости в 379 долларов США (на 16 Гигабайт — 427 доллара США).

