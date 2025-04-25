Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного портала 9to5Google, в почте Gmail появился полезный инструмент под наименованием «Управление подписками», позволяющий отписаться сразу от всех спам-рассылок одномоментно.

После того, как пользователь откажется от подписки на э-письма в Gmail, его адрес автоматически удаляется из всех перечней рассылки, которыми располагают недобросовестные отправители. Впрочем, на прекращение получение спам-писем, может потребоваться несколько дней.

Для отказа от спам-рассылок, необходимо:

«кликнуть» в боковом меню новую вкладку «Управление подписками»;

пометить в списке отправителей, получение писем от которых стало нежелательным.

Фото — 9to5google.com

Отметим, что данный инструмент доступен лишь владельцам Android-устройств, но в будущем функцию интегрируют в web-интерфейс Gmail и на iOS от Apple.

Ранее мы писали о том, что обновление Google автоматические перезагрузит Android-устройства без желания пользователя.