Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного портала 9to5Google, в почте Gmail появился полезный инструмент под наименованием «Управление подписками», позволяющий отписаться сразу от всех спам-рассылок одномоментно.
После того, как пользователь откажется от подписки на э-письма в Gmail, его адрес автоматически удаляется из всех перечней рассылки, которыми располагают недобросовестные отправители. Впрочем, на прекращение получение спам-писем, может потребоваться несколько дней.
Для отказа от спам-рассылок, необходимо:
- «кликнуть» в боковом меню новую вкладку «Управление подписками»;
- пометить в списке отправителей, получение писем от которых стало нежелательным.
Отметим, что данный инструмент доступен лишь владельцам Android-устройств, но в будущем функцию интегрируют в web-интерфейс Gmail и на iOS от Apple.
Ранее мы писали о том, что обновление Google автоматические перезагрузит Android-устройства без желания пользователя.
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