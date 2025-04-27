Как информирует «НБН» со ссылкой на материал VideoCardz, компания Nvidia собирается выпустить бюджетную видеокарту RTX 5060 не позднее 19 мая, и, при стоимости в 299 долларов, это «железо» окажется самым младшим и доступным в серии RTX 5***, естественно, до выхода модели RTX 5050.

Первые обзоры вышеописанной новинки ожидаются, приблизительно, спустя сутки после начала продаж, что означает — геймерам придется довериться официальным результатам тестирования, сделанными самой «зеленой» компанией, если потенциальные владельцы не намерены упустить возможность приобрести видеокарту по рекомендуемой розничной цене.

Впрочем, уже известно видеоускоритель сможет похвастать микрочипом GB206 с 3840 CUDA-ядрами, 8 Гигабайтами GDDR7-памяти и шиной в 128 бит с пропускной способностью 448 Гигабит/секунда.

Фото — videocardz.com

Nvidia оценила RTX 5060 в почти 300 долларов, то есть во столько, сколько и аналог из предыдущей линейки — RTX 4060, однако, но у последней на 25 процентов меньше ядер и на 65 процентов ниже пропускная способность видеопамяти.

Ранее мы писали о том, что эксперты указывали на ключевой недостаток видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 8GB.