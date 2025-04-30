Как информирует «НБН» со ссылкой на материал WccfTech, продажи «красной» видеокарты, как прогнозируется, стартуют не ранее июня.

Предполагается, что по соотношению цены и качества, новинка станет выгоднее видеокарт компании-конкурента Nvidia — GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060: «красный» GPU выйдет в двух версиях — на 8 Гигабайт и 16 Гигабайт.

В целом, Radeon RX 9060 XT сможет похвалиться:

2048 вычислительными блоками;

частотой GPU-чипа от 2620 Мегагерц до 3230 Мегагерц;

8/16 Гигабайтами GDDR6-памяти (скорость передачи данных — 20 Гигабит/секунда);

128-битной шиной видеопамяти с пропускной способностью 320 Гигабайт/секунда;

минимальным энергопотреблением в 500 Ватт.

Фото — videocardz.com

Ожидается, что AMD станет реализовывать версию на 8 Гигабайт в ценовом диапазоне от 269 до 299 долларов, а 16 Гигабайт — за 329-379 долларов.

Ранее мы писали о том, что в Nvidia уточняли дату релиза самой бюджетной видеокарты пятой серии RTX.