Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу бенчмарка AnTuTu, обнародована майская десятка самых быстрых смартфонов, функционирующих на операционной системе Android от Google.

Первой место предсказуемо занял флагманский «гаджет» китайской корпорации Vivo Communication Technology под индексом X200 Pro. По итогам продолжительного тестирования, средний бальный показатель смартфона составил 2,953 млн. Внутри китайского «девайса» установлен микропроцессор Dimensity 9400+ от Mediatek.

Среди прочих претендентов на победу, смартфоны этого же китайского производителя, также работающих на платформе Mediatek:

на втором месте Vivo X200s — набрал 2,911 млн баллов;

на третьем месте — Vivo X200 Pro с приблизительно 2,872 млн баллами.

В целом, майский топ-10 самых «мощных» смартфонов выглядит нижеуказанным образом:

Фото — antutu.com

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