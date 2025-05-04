Как информирует «НБН» со ссылкой на материал PC Gamer, составлен рейтинг видеоускорителей, которые следует рассмотреть геймерам, желающим обновить устаревшие модели GPU (например, GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580).

Специалисты показали топ-5, в который вошли относительно недорогие модели видеокарт:

Nvidia GeForce RTX 4060 отличается современными технологиями DLSS 3 и Frame Generation, а также позволяет запускать большинство «тайтлов» на высоких настройках в 1080p;

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti — идеальна, если основываться на соотношении цены и производительности (подходит для гейминга в 1440p, и иногда — в 4000p);

AMD Radeon RX 7800 XT — дешевле флагманской RX 9070 XT, но, поскольку располагает объемом видеопамяти в 16 ГБ, то неплохо справляется с любыми играми в разрешении 2000p;

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — это «железо» поддерживает технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation (можно играть с разрешением в 1080p и 1440p);

Nvidia GeForce RTX 5070 — на 30 процентов производительнее RTX 5060 Ti 16 ГБ, хотя видеопамяти у нее меньше (12 ГБ), потому является оптимальным вариантом для гейминга с разрешением 1440p.

Ранее мы писали о том, что рассекречены характеристики самой дешевой видеокарты AMD Radeon последнего поколения.