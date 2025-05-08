Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала Microsoft Surface, техногигант готовит выпуск масштабного обновления для Windows 11, в который войдет ряд ИИ-сервисов, главный из которых — новый ассистент, встроенный в приложение, отвечающее за настройку ОС.

Как стало известно, вышеописанный помощник является не привычным чат-ботом, а полноценным агентом, способным в самостоятельном порядке корректировать параметры ОС по запросу пользователя: речь идет о чувствительности манипулятора «мышь», яркости экрана или сложных сетевых настройках.

ИИ-помощника интегрируют в верхнюю плоскость панели окна настроек. Данный ассистент сможет не только отвечать на поставленные вопросы, но и предлагать выполнение конкретных действий, в том числе, полное автоматизированное применение изменений, если пользователь «даст добро».

На старте, запланированном на сентябрь, доступ к новому функционалу откроют участникам программы Windows Insider, «девайсы» которых работают на ARM-чипах Qualcomm Snapdragon, но вскоре запустят поддержку и для обычных x86-устройств.

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