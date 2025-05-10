Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Samsung Electronics, эта компания, поддерживаемая Corning Incorporated, объявила — новый «гаджет» Galaxy S25 Edge оснастят «пленкой» Corning Gorilla Glass Ceramic 2, которая является керамическим стеклом, обеспечивающим усиленную защиту дисплея, вопреки сверхтонкому форм-фактору смартфона.

Как стало известно, Gorilla Incorporated в Glass Ceramic 2 объединила инновационную технологию производства Corning-стекла с собственными решениями южнокорейской компании Samsung в области обработки и армирования.

Исходя из слов Кванджина Бэ, являющего руководителем отдела Samsung, занимающегося механическими исследованиями и разработками, встраивание Gorilla Glass Ceramic 2 в Galaxy S25 Edge позволит продвинуть прогрессивный стандарт мастерства и производительности, тем самым поддержав прорывное ультратонкое оформление «девайса».

В частности, Gorilla Glass Ceramic 2 состоит из кристаллов, интегрированных в слои стеклянной матрицы, что повышает срок ее службы, так как расширяет эффект взаимодействия двух компонентов, обеспечивая повышенную прочность и сохраняя высокую степень прозрачности покрытия.

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