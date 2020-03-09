Зеленский хочет перейти к жестким мерам: президент о личном отношении к олигархам

Владимир Зеленский откровенно рассказал о том, что он хочет перейти к крайним мерам против олигархов. Стало известно, какую роль им хочет уготовить президент.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

«Согласно нашим законам мы не имеем права стрелять и вешать. Раз уж мы выбрали путь демократии, то переходить к подобным мерам недопустимо. Хотя мне лично, как человеку, часто хочется перейти именно к крайним мерам», — сказал Зеленский в интервью The Guardian.

«Мы выбрали законность и намерены её придерживаться», — акцентировал глава украинского государства. Согласно его словам, он ведет страну по пути демократии, и правила для всех граждан должны быть одними не зависимо от финансового положения и личной власти. Вместе с тем Зеленский отметил, что олигархи не должны занимать главные роли в стране их место на «эпизодических» ролях. Такие принципы, по мнению президента, поспособствуют развитию страны в целом.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский заявил о том, что он хочет сделать с террористами: наказание по делу МН17.