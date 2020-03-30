Пенсионерам обещают трижды повысить пенсию: в Минсоцполитики рассказали кому и сколько прибавят этой весной

Украинским пенсионерам обещают этой весной трехразовое повышение пенсий. Об этом стало известно от источника в Министерстве социальной политики.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на today.ua.

Сначала в апреле люди получат по тысяче гривен помощи от президента. Также на доплату могут рассчитывать люди с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Потом в мае произойдет запланированная индексация выплат, на которую могут рассчитывать около 7 млн украинских пенсионеров. В это число вошли работающие пенсионеры, те, кто оформил пенсию в 2019-2020 годах, а также получатели социальных пенсий и те, кто получает максимальные пенсии.

Вместе с тем, не будут проиндексированы пенсии госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов, максимальные пенсии или пожизненное содержание судьям и прокурорам, и тем, кто не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии.

Также в мае в Минсоцполитики пообещали прибавить по 500 грн к пенсии тем пенсионерам, которым 80 лет и больше. Под эту категорию на сегодняшний день подпадает 1,5 миллиона украинцев.

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