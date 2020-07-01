Эти знаки Зодиака являются долгожителями: астролог рассказал, кто вошел в звездную тройку лидеров

Известно, что на продолжительность жизни человека влияют многие факторы, начиная от генетической наследственности и заканчивая экологических условий.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Вместе с тем, как оказалось не последнюю роль играет и созвездие, под которым человек родился (знак Зодиака).

Известный астролог Валерий Туев проанализировал гороскопы 1296 мужчин и 504 женщин, которые прожили более 85 лет. По итогам своих исследований он определил «звездную тройку лидеров».

Результатом исследований астролога заинтересовались ученые, которыми давно была установлена прямая зависимость продолжительности жизни от характера человека и от того, как он относится к себе и к окружающей действительности.

По их утверждению, основные психологические портреты долгожителей полностью совпадают с характеристиками знаков Зодиака, определенных Туевым.

Оказалось, главными долгожителями являются Весы. Представители этого знака Зодиака символизируют равновесие и мудрость. Они, как правило, общительны, с легкостью вливаются в любой коллектив и адаптируются в различных ситуациях. Являясь прирожденными миротворцами и дипломатами, Весы с легкостью избегают конфликтных ситуаций и агрессии.

На втором месте оказались женщины-Рыбы. Они умеют искренне проявлять сочувствие и сопереживать

Второе место досталось женщинам-Рыбам. Их секрет долголетия заключается в умении искренне сочувствовать, сопереживать. Вместе с тем Рыбы обладают очень сильным механизмом защиты от стрессов. На крыльях своего воображения они могут улететь туда, где нет никаких проблем, а такие «путешествия» приводят к душевному равновесию, что в свою очередь способствует продлению жизни.

А замыкают тройку лидеров опять же женщины, которые родились под знаком Водолея. Их мало интересуют проблемы, возникающие в повседневной жизни. На происходящее Водолеи смотрят свысока и как-то отстраненно. Их планы и надежды, как правило, направлены в далекое и счастливое будущее. Такая жизненная позиция заложена у них на уровне подсознания и изначально настроена на долголетие. А еще Водолеи очень миролюбивы и доброжелательны, что позволяет им избегать всевозможных конфликтов.

Означает ли это, что представителям других знаков Зодиака не суждено прожить столь долгую жизнь? Конечно же нет. Просто этой тройке Зодиаков повезло чуть больше, так как Вселенная наделила их чертами характера, которые способствуют долголетию. Ну а всем другим предстоит развивать эти качества у себя самостоятельно.

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