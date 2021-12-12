Главное новогоднее дерево Украины установили в центре Киева на Софийской площади. Для украшения рождественской елки в этом году использовали золотые и красные украшения, а также разноцветную иллюминацию.

Организаторы праздничного настроения в столице продолжают работы по декорированию рождественского дерева, коммунальщики практически развесили елочные шары, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

На верхушке главной елки Украины разместят звезду, под которым расположится земной шар. Полностью украсить праздничное дерево планируют до 14 декабря.

Новогоднее дерево загорелось в тестовом режиме, однако официально зажгут киевскую елку 19 декабря. В этот же день засияют елки во всех областных центрах страны.

Киевляне и гости столицы смогут наслаждаться атмосферой праздника в городе до середины января.

Как сообщалось, в США из-за мощного ветра самая большая рождественская елка в мире стала короче на восемь метров: сильный поток воздуха отломал верхнюю часть новогоднего дерева.