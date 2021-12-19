Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что боксер Александр Усик – патриот Украины. Чиновник утверждает, что свою проукраинскую позицию спортсмен демонстрирует после каждого боя.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «5 канал».

По словам Кличко, несмотря на аннексию Крымского полуострова Россией, Усик всегда подчеркивает, что он крымчанин и Крым – часть Украины. Помимо подчеркивания своего происхождения, боксер всегда поднимает украинский флаг на ринге и говорит о любви к своей стране.

Соколова напомнила, что спортсмена часто называют «ватником» из-за РПЦ, на что Кличко ответил, что он не видит в этом плохого.

Мэр Киева добавил, что его дети тоже были крещены в Лавре, поэтому сейчас кто-то также может обвинить его в поддержке РФ. Кличко подчеркнул, что его ценности остаются четкими, несмотря на такую страницу в жизни.

Напомним, что британский боксер Тайсон Фьюри обратился к Усику через видеозвонок. СМИ предполагают, что британский чемпион мира по боксу таким образом демонстрирует надежду на проведение боя с украинцем.