В эфире телеканала «Россия 1» представитель Путина Дмитрий Песков заявил о готовности российского руководства принять украинского лидера Владимира Зеленского на неформальном собрании СНГ, который состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге, информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, президент Украины безусловно может приехать на собрание глав государств и правительств СНГ. Помощник Путина отметил, что формально у Зеленского есть возможность принять участие в саммите в РФ. Однако российские власти не сомневаются, что лидер украинцев не приедет в Санкт-Петербург.

Напомним, что получил приглашение от Путина поучаствовать в саммите СНГ нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, непризнанный лидер белорусов после встречи представителей СНГ в Санкт-Петербурге 29 декабря отправится на двустороннюю встречу с главой Кремля.

Ранее глава ОП Зеленского Андрей Ермак рассказал о звонке украинского лидера российскому лидеру Владимиру Путину. По словам руководителя ОПУ, президент Украины не смог дозвониться до главы Кремля.