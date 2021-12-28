Как информирует «НБН», уже не один месяц в Украине наблюдается противостояние гаранта Конституции нашей страны Владимира Зеленского з бизнесменами ТОП-класса, или как их еще называют – олигархами. Это вызвало огромный ажиотаж не только внутри страны, но и за ее пределами.

В эфире телевизионного канала «Украина 24» политик и политолог Вадим Карасев рассказал о реакции западных СМИ на происходящие события, а также озвучил, к чему иностранные журналисты призвали Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Политолог, комментируя материал, опубликованный изданием Washington Post, NYT и других мировых средств массовой информации, который был посвящен Украине, заявил:

«Глава украинского государства Владимир Зеленский, вместо того, чтобы думать, как можно решить вопрос с вызовом со стороны Российской Федерации, поставившей по факту Западу ультиматум, гарант Конституции по факту развернул войну внутри страны с большим бизнесом, а также со своими оппонентами. В этом случае нужно всем консолидироваться, чтобы такой вызов принять».

При этом Вадим Карасев добавил, что войны между элитой внутри страны никоим образом не способствуют укреплению государства.

«Именно это их и настораживает. Ведь с одной стороны, если в ближайшее время со стороны Москвы начнутся какие-то новые формы агрессии, то выдержит ли государство, которое пребывает в разобранном состоянии? И нужно, чтобы им было понятно, что наша страна выдержит и в это время, когда партнеры Украины из Запада будут помогать нам, здесь не должны продолжаться все эти гонения на экс-президента Порошенко, или на большой бизнес».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что политолог Карасев рассказал о выходе из сложной ситуации, сложившейся вокруг украинского государства.