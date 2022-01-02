В интервью главреду польского издания Gazeta Wyborcza Адаму Михнику бывший глава Украинского государства Петр Порошенко заявил, что российские власти должны сделать две вещи – освободить оккупированные ею территории Донбасса и аннексированный Крым.

Политик вспомнил, как его друг, покойный Джон Маккейн высказался о Российской Федерации. Американский политик и сенатор США назвал страну-агрессора «бензоколонкой с ядерными боеголовками», сообщает «НБН».

Порошенко добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы привлечь к переговорам Москву, кроме того, украинское руководство согласно на участие РФ в коалиции безопасности в Европе. Однако для этого Кремль должен вывести своих военнослужащих с оккупированных регионов Украины. Нардеп добавил, что в последствии также должно быть освобождение Приднестровья.

Лидер партии «Европейская солидарность» указал на провалы Москвы с «экспериментами» в Осетии, Абхазии, Приднестровье и на Донбассе. Политик подчеркнул, что Россия не смогла поспособствовать процветанию этих территорий и не принесла благосостояние ее жителям.

Порошенко подтвердил, что с аннексией Крыма популярность главы РФ Владимира Путина взлетела до 70%, однако сейчас этот показатель упал до 32%, поскольку украинский оккупированный полуостров оказался россиянам не нужным.

Экс-президент Украины напомнил, что с 2014 года нет роста экономики и уменьшаются доходы жителей России. По его словам, РФ в стагнации и россияне не будут с этим мириться. В то же время российские граждане не готовы к протестам. Порошенко вспомнил о ситуации с Навальным, добавив, что Путин очень грубо повел себя с оппозиционером, поскольку боится его.

Ранее Порошенко объяснил, почему Зеленский так стремится убрать его с политической арены.