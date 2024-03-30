О том, что в стране-агрессоре фактически каждый месяц пополняют ряды своих оккупационных войска несколькими десятками тысяч новых солдат, с целью покрытия потерь и продолжения войны с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с информацией, которой располагает военная разведка Британии, Путин ежемесячно набирает не менее 30 000 дополнительной «живой силы», и, судя по всему, по этой причине РФ может игнорировать значительные потери, продолжая ведение атак, направленных на истощение Сил Обороны Украины.

В частности, такая тенденция, похоже, вызвана тем, что «освободители» продолжают постепенное продвижение западнее Авдеевки, оккупировав два села на данном направлении — Тоненькое и Орловку. Кроме того, «вторая армия мира» не прекращает штурмовать прочие точки на линии соприкосновение, вопреки тому, что на протяжении последних недель достигла лишь незначительного прогресса.

В Минобороны Великобритании добавили — Россия по-прежнему обладает весомым количественным преимуществом, в основном, в бронетехнике и объему боеприпасов.

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрывала обновленные методы политики русификации на ВОТ Украины.