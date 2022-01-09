Киевляне и гости столицы заметили в небе государственный флаг Республики Казахстан в небе над городом. Как оказалось, запустили в небо огромное полотнище голубого цвета с изображением солнца и парящего орла с помощью дрона.

Государственный символ Казахстана размером 32 м² поднялся в воздух с площадки Октябрьского дворца рядом с Майданом Независимости, после чего полетел в сторону Крещатика и других центральных улиц Киева, сообщает «НБН» со ссылкой на 44.ua.

Как оказалось, запуск флага стал акцией-перфомансом в поддержку казахского народа, которую организовало сообщество Dronarium. Виталий Шевчук во время брифинга сообщил, что у организаторов акции активная позиция в отношении общественно-политических процессов.

Сообщество, которое профессионально организовывает полеты на дронах не впервые устраивает перфоманс в ответ на события в Украине и соседних государствах. Ранее Dronarium устраивали акцию в поддержку белорусского народа, который в прошлом году боролся с режимом нелегитимного президента Александра Лукашенко.

В этот раз организаторы отреагировали на происходящее в Казахстане.

Протесты в Казахстане потрясли не только жителей страны, но и мировое сообщество. Большое количество митингующих задержаны, во время стычек погибло много протестующих и силовиков. Особенно общество потрясло известие о гибели ребенка в результате протестных мероприятий.