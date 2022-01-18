Пресс-секретарь Владимира Путина назвал ситуацию с передачей вооружения армии Украины от западных государств «чрезвычайно опасной». Песков отметил, что такие действия Запада в отношении Украинского государства «не способствуют снижению напряженности».

Об этом информирует «НБН», ссылаясь на росСМИ.

Представитель Кремля в очередной раз заговорил об обеспокоенности российского руководства в связи с «освоением украинской территории» разными поставщиками вооружения. Спикер главы РФ добавил, что такое оружие «зачастую не только оборонительное, но и наступательное».

Не оставил без внимания Песков и призыв сенаторов США снабдить украинских военных переносными ЗРК «Стингеры». Такое предложение из Вашингтона российский политик назвал «отдельной субстанцией», которую, по его убеждению, регулирует международное право.

Накануне пресс-секретарь лидера россиян высказывался о беспокойстве Путина по поводу сближения Украинского государства с Организацией Североатлантического договора. Тогда Песков заявил, что Альянс якобы осуществляет вторжение на украинскую территорию.