В МИД Британии заявили о том, что власти Российской Федерации хотят привести к власти в Украинском государстве пророссийского политика. Кроме того, спецслужбы страны-оккупанта поддерживают связь с бывшими украинскими политическими деятелями.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В сообщении британского МИД упомянуты такие экс-политики, как первый вице-премьер Сергей Арбузов (2012-2014), первый вице-премьер и руководитель аппарата бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Клюев (2010-2012) и премьер-министр Николай Азаров (2010-2014).

Глава дипведомства Британии Элизабет Трасс отмечает, что соответствующие данные говорят о масштабах деятельности Москвы, целью которого является подрыв Украинского государства.

МИД Британии требует от Кремля снижения эскалации и завершения агрессивных кампаний. Кроме того, британцы считают ошибкой полномасштабное нападение РФ на Украину, которая повлечет за собой серьезные последствия.

Накануне американское информационное агентство опубликовало материал о том, что Путина попросил отложить вторжение в Украину в феврале президент Китая. Российский политолог Белковский назвал соответствующую статью «кремлевским вбросом», объяснив, зачем пропаганде такая «легенда».