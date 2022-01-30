В комментарии росСМИ он назвал сообщения о нападении армии РФ на Украинское государство «полной нелепостью», подчеркнув, что якобы Москва не хочет военного конфликта и он ей не нужен.

По мнению российского политика, заявления о возможном вторжении РФ на украинскую территорию выгодны Западу, который преследует свои корыстные цели, информирует «НБН».

Секретарь Совбеза отметил, что сами жители Украины и руководство страны сообщают, что угрозы со стороны россиян нет, в то время как из Вашингтона наоборот звучат предупреждения о возможной большой войне.

Патрушев пожаловался на то, что США заявляют о «готовности сражаться до последнего украинца» и Белый дом «не волнуют потери» двух государств в этой войне.

На днях украинский депутат из ОПЗЖ отличился скандальным заявлением, он считает, что Россия не будет нападать на нашу страну, а «освобождать» ее. Высказывание Ильи Кивы прокомментировали в Москве.