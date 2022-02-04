Народный депутат в своем Telegram-канале высказался о Минских договоренностях. Политик напомнил, что Москва вторжением на украинскую территорию в 2014 году «растоптала документ», о котором мало кто помнит.

Гончаренко рассказал, что когда-то между Украинским государством и Российской Федерацией было заключено соглашение о дружбе, в котором Москва признавала границы нашей страны в правильном составе, информирует «НБН» .

Подписывая соответствующий договор, страна-агрессор не требовала Донбасс и Крым, однако в будущем использовала документ «вместо туалетной бумаги».

Политик подчеркнул, что в отличие от договора о дружбе между странами, украинский парламент так и не ратифицировал соглашения «Минска», однако российские власти ведут себя так, будто Украина обязана выполнять эти договоренности.

Ранее Гончаренко показал, что жители России желают его соотечественникам. Нардеп прокомментировал скандальный призыв пропагандиста Антона Красовского, который оскорбил жителей Украины и показал им неприличный жест.