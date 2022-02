Разведка Соединенных Штатов Америки утверждает, что Российская Федерация работает над созданием фейкового видео, с помощью которого Москва намерена обвинить ВСУ и начать нападение на Украину.

По словам пресс-секретаря Госдепа Америки Неда Прайса, ролик Кремля будет о смертях мирных жителей Донбасса или гражданских на близлежащих районах России, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт издания The Hill.

На брифинге он заявил, что Амерека намеренна обнародовать данные о подготовке фейковых кадров, чтобы раскрыть масштабы российской агрессии в адрес соседней страны и отговорить Кремль от воплощения своей военной идеи.

В свою очередь заместитель советника Байдена по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил представителям СМИ, что Вашингтон не знает, использует ли Кремль такой метод, однако разведка утверждает, что такой вариант рассматривается в Москве.

О соответствующей подготовке РФ к провокации писали издания The Washington Post и The New York Times. Журналисты узнали у одного из чиновников США, что роликом о Донбассе Москва намеренна спровоцировать возмущение против властей Украины, получив повод для нападения на соседнее государство. В то же время он не знает, будут ли реальные жертвы среди гражданских или соответствующий фейк.

Известно, что сейчас террористы «ЛДНР» раскручивают дезинформацию об «обострении». Боевики утверждают, что якобы Украина не разрешает покидать пределы страны военнообязанным мужчинам.