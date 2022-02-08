Перед Олимпиадой в Пекине Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о сотрудничестве и противостоянии Западу, таким образом Китай дал понять России, что обеспокоен вопросом ее безопасности. В то же время иностранные эксперты утверждают, что соглашение не станет основанием для Пекина помогать россиянам в случае их нападения на украинскую территорию.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Экс-советник госсекретаря США Пол Гобл считает, что Москва получает фиктивную поддержку от китайского руководства. Сейчас Пекин делает только громкие заявления в поддержку РФ, однако не предпринимает реальных действий. Экономический договор, который подписали Путин и Цзиньпин, – попытка продемонстрировать солидарность с Москвой, не попадая под угрозу санкционного удара из США.

Профессор политологии Гарвардского университета Роберт Росс, комментируя газовый договор на 30 лет, отмечает, что строительство газовой магистрали из России на территорию КНР затянется надолго, поэтому в краткосрочной перспективе Пекин не сможет компенсировать Москве экономические санкции, которые западные руководители стран могут ввести за нападение на Украинское государство. Профессор пришел к мнению, что на самом деле нет даже и намека на союз Пекина и Москвы.

Политолог РФ Андрей Никулин утверждает, что вторжение ВС РФ в Украину отстрочено как минимум до лета, а в этот период Путину остается только угрожать большой войной и нагнетать напряженность в попытке усилить свои позиции в переговорах с западными странами.

Отмети, что на переговорах с Путиным 7 февраля Макрон смог добиться от главы Кремля «уступок» в украинском вопросе. Иностранные СМИ рассказали, что российский лидер пообещал французскому коллеге по поводу войны.