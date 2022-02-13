Утвержден план эвакуации столицы в случае ЧС или вторжения РФ. Мэр Киева Виталий Кличко подписал документы по режиму работы предприятий критичной инфраструктуры.

Об этом мэрия сообщила на официальном городском портале, передает «НБН».

Городские службы переведены в условия предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Созданы районные комиссии по эвакуации. В плане эвакуации обозначены адреса сборных пунктов и количество необходимого транспорта.

В три раза увеличено число укрытий. В качестве возможных убежищ указаны углубленные станции метро, подвалы и подземные паркинги. На текущий момент – это почти 4,5 тысячи объектов.

Столица обеспечена запасами энергии на 10 дней. Установлены генераторы, созданы запасы топлива.

Предприятия критичной инфраструктуры обеспечили спецсвязью и системами оповещения на случай отключения мобильной сети и интернета.

Силы ГО насчитывают 13,5 тысяч личного состава и почти 800 единиц техники. Это коммунальные службы и ГСЧС. Разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева. Все усилия направлены на поддержание стабильности ситуации и жизнеобеспечения города.

Напомним, что с завтрашнего дня в Украине возможно наступление воздушной блокады.