Эксперт обратил внимание, что ситуация между Украиной и страной-оккупантом не меняется уже восемь лет и вряд ли в будущем стоит этого ожидать, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Парфенов не сомневается, что угроза сто стороны россиян для нашей страны будет сохранятся долгое время. За годы войны ВС Российской Федерации постепенно наращивали потенциал, ежегодно увеличивая количество подразделений на границе.

По словам эксперта, страна-агрессор будет продолжать в том же духе и Украине рано или поздно придется дать вооруженный отпор оккупантам. Никто не знает, что будет через год и жители нашей страны должны это понимать.

Эксперт высказывание римлян о том, что если нужен мир, нужно готовиться к войне. Парфенов убежден, что единственный эффективный метод защиты от вооруженной агрессии соседнего государства – боеспособные вооруженные силы. Специалист уверен, что если украинская армия будет развиваться, у украинцев исчезнет повод для беспокойства.

Эксперт объяснил, что под предлогом учений ВСУ, военнослужащих можно приводить в максимально возможную боевую готовность на разных направлениях. Это позволит нивелировать возможности неприятеля для наступления на наши территории.

Политический эксперт и советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович утверждает, что мощь российских военнослужащих переоценивают. ВС РФ делают ставку на авиацию и ракеты в войне с украинцами, но их ожидает провал.



