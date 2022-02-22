В штабе ООС рассказали о ситуации на фронте за прошедшие 24 часа, 21 февраля, информирует «НБН». Незаконные вооруженные формирования увеличили количество обстрелов, используя запрещенное «Минском» вооружение, в таких направлениях:

Талаковка (дважды), Пищевик, Водяное (пять раз), Красногоровка (дважды), Мемрик, Станица Луганская (трижды), Счастье (восемь раз), Лебединское (трижды), Чермалык, Каменка (четыре раза), Новолуганское (трижды), Новоселовка Вторая, Новоселовка (дважды), Новомихайловка (дважды), Лопаскино (дважды), Гнутово (трижды), Врубовка (дважды), Павлополь, Зайцево (трижды), Пески (четыре раза), Николаевка, Верхнеторецкое (дважды), Троицкое, Луганское (дважды), Лобачево, Старогнатовка, Гранитное (дважды), Марьинка, Опытное, Широкино, Причепиловка, Нью-Йорк, Новотошковское (дважды), Светлодарск (дважды), Майорск, Шумы, Пивденное, Славное, Новогнатовка (четыре раза), Невельское, Новотроицкое (дважды).

Наемники РФ осуществляли атаки, применяя артиллерию калибра 122 мм и 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, ручные противотанковые гранатометы, станковые автоматические гранатометы, БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, станковые противотанковые пулеметы, противотанковые управляемые ракетные комплексы, стрелковое оружие.

Под обстрелы боевиков попали военнослужащие ВС Украины: двое военных погибли из-за осколочных ранений, двенадцать раненных защитников нашей страны были госпитализированы, шестеро воинов получили боевые травмы.

Во вторник, 22 февраля, террористы «ЛДНР» продолжили ведение огня в направлении Счастья и Мариуполя (дважды). Боевики использовали станковые автоматические гранатометы, артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. Напомним, что вчера, 21 января, глава РФ Владимир Путин признал «республики» Донбасса и сделал заявление по Украине. В Сети появились главные тезисы высказывания президента страны-агрессора.