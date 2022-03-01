В своем Instagram-аккаунте супруга президента отметила, что у украинского сопротивления также и женское лицо, поскольку по статистике в нашей стране женщин на 2 000 000 больше, чем мужчин, информирует «НБН».

Зеленская восхитилась украинками, которые защищают нашу землю в рядах вооруженных сил и территориальной обороны, лечат раненных, спасают и кормят соотечественников. Она также поблагодарила женщин, которые продолжают выполнять свои должностные обязанности, чтобы в Украине продолжалась жизнь, и ее граждане смогли победить.

Первая леди вспомнила, как раньше все поздравляли друг друга с первым днем весны и выразила уверенность в том, что через дым от обстрелов уже видно солнце.

Отметим, что появилось новое обращение Владимира Зеленского после удара армии РФ по площади Свободы в Харькове. Президент Украины заявил, что страна-оккупант осуществляет неприкрытый терроризм на территории нашей страны.