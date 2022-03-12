Федерация американских ученых озвучила приблизительное количество ядерного оружия в Российской Федерации. По их подсчетам, страна-оккупант имеет 5977 боеголовок, которые вызывают ядерный взрыв. В то же время эксперты утверждают, что около 1500 зарядов РФ не в эксплуатации и должны быть демонтированы, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Получается, что стратегическим ядерным оружием россиян являются 4500 баллистических ракет, которые способны доставить боеголовки на дальние расстояния и вызвать ядерные удары. Остальное вооружение страны-агрессора менее разрушительное.

Некоторые эксперты считают, что намеки Путина на использование ядерного вооружения являются сигналами Западу о том, чтобы он не вмешивался в войну с Украиной. Таким образом Кремль позиционирует Россию как мировую сверхдержаву и свою готовность идти в войне до конца. Шантаж ядерной войной США, НАТО и Европы – одна из основных частей военной стратегии Москвы.

Журналист Bellingcat Христо Грозев сомневается в том, что российский президент нанесет ядерный удар по украинской территории, но не исключает, что Кремль может отдать приказ сбросить бомбу на одно из государств Североатлантического Альянса.

Грозев аргументировал свои слова тем, что россияне не поймут применение ядерного оружия в Украине, поэтому Путин, чтобы не лишиться контроля над страной, не пойдет на такой шаг. Однако он способен ударить по одной из стран, которые оказывают поддержку Украинскому государству.

Ранее журналист сообщил, что в Кремле могут начать поиск ответственных за провал плана Путина по Украине. Грозев назвал два кандидата на роль виновных в поражении ВС РФ в нашей стране.