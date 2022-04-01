Кривенко отмечает, что информация о множестве погибших, раненных, пленных и пропавших без вести солдат Путина практически не доносится до россиян. При этом, когда гробы с телами военных «пойдут в каждую деревню», граждане не поднимутся против Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам эксперта, первую оккупацию российская власть осуществила над своим обществом. Российские граждане на протяжении многих лет правления главы РФ Владимира Путина устраивали мирные протесты, которые отличаются от традиций украинского сопротивления. Кривенко вспомнил о масштабных митингах в 2014 году, когда россияне выходили на улицу, высказываясь против третьего срока кремлевского диктатора.

В конечном итоге российское руководство задавило сопротивление, поэтому сейчас, когда из Украины будут массово отправляться гробы с военными ВС РФ, восстания не будет.

Эксперт считает, что возглавить протесты в России может кто-то из элит, которые не расколоты, поэтому переворота не будет. По словам правозащитника, в РФ нет свободных СМИ, чтобы доносить информацию до народа, кроме того, российский народ существует в условиях диктатуры, сравнимой с ситуацией в 1940-х годах в нацистской Германии.

В то же время российский политолог Андрей Пионтковский утверждает, что в элите РФ произошел раскол и люди из окружения Путина могут отстранить его от власти. Эксперт указал на силовиков, которые в конфликте с главой Кремля.