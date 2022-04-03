Как информирует «НБН», в материале ABC News говорится, что война Российской Федерации в отношении Украинского государства «еще далека от завершения». И это несмотря на заявление Кремля о том, что войска России отступают из столицы Украины и близлежащих районов.
Свое мнение относительно этого высказал руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн:
«Существует множество доказательств того, что Владимир Путин попросту выводит собственные войска из северных регионов Украины. Но он делает это для того, чтобы перекинуть их в восточную часть государства, а также возобновить там боевые действия».
Говоря о боевых действиях в Украине, он добавил:
«Украинские военные побеждают в войне вокруг столицы и северных регионов Украины. Но, к сожалению, эта война еще далека от завершения».
Ранее действия российских оккупантов в Буче прокомментировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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