Как информирует «НБН», в материале ABC News говорится, что война Российской Федерации в отношении Украинского государства «еще далека от завершения». И это несмотря на заявление Кремля о том, что войска России отступают из столицы Украины и близлежащих районов.

Свое мнение относительно этого высказал руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн:

«Существует множество доказательств того, что Владимир Путин попросту выводит собственные войска из северных регионов Украины. Но он делает это для того, чтобы перекинуть их в восточную часть государства, а также возобновить там боевые действия».

Говоря о боевых действиях в Украине, он добавил:

«Украинские военные побеждают в войне вокруг столицы и северных регионов Украины. Но, к сожалению, эта война еще далека от завершения».

.@GStephanopoulos: “What do you make of this Russian retreat from Kyiv? Is Russia losing this war?”



White House chief of staff Ron Klain: “I think there have been victories for the Ukrainians so far but this war, sadly, is far from over.” https://t.co/Siz56hOl2y pic.twitter.com/F6n3bYFJb5 — This Week (@ThisWeekABC) April 3, 2022

Ранее действия российских оккупантов в Буче прокомментировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.