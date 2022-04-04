В понедельник, 4 апреля, лидер украинцев Владимир Зеленский приехал в освобожденный от войск Путина город Буча в Киевской области, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «BBC News Русская служба».

Населенный пункт стал свободным от оккупантов считанные дни назад, где были найдены свидетельства множества военных преступлений, среди которых зверства российских солдат в отношении мирных жителей.

Глава Украины осмотрел улицу Вокзальную, где ВСУ разгромили колонну техники вооруженных сил страны-агрессора и пообщался с жителями Бучи.

Президент заявил, что Российская Федерация совершила военные преступления в нашей стране и геноцид украинского народа. При этом Зеленский отметил, что все еще возможно обсуждать со страной-оккупантом мир, поскольку он необходим Украине. По его словам, украинское руководство продолжит совершать дипломатические и военные усилия.

Отметим, что ранее Зеленский перечислил регионы Украины, на которые нацелились оккупанты РФ. Он сообщил, в какой области российские захватчики усилят давление.