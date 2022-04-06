Представитель Пентагона отметил, что порядок в мире становится все более нестабильным наряду с ростом угрозы масштабного международного конфликта, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Милли, западной демократии несет угрозу не только Российская Федерация, но и Китай. Он напомнил, что КНР также имеет большой военный потенциал и эти две страны пытаются существенно изменить правила глобального порядка.

Представитель Минобороны США добавил, что вторжение страны-агрессора на украинскую территорию несет угрозу миру и безопасности европейских государств, при этом его радует, что международное сообщество сплачивается вокруг Украины.

Отметим, что представители Поднебесной заверили Евросоюз в том, что они стремятся к миру в Украине. В то же время в Китае заявили, что они будут выполнять это «собственным методом».