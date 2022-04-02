Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, в Китае заверили Европейский Союз в том, что их государство будет стремиться к миру на территории Украинского государства, однако заявили, что это будет делать на «собственных условиях» КНР.

Во время разговора с лидерами Европейского Союза Ли Кецян отметил, что в Пекине будут добиваться мира в Украине. Но делать они будут это «собственным методом».

В свою очередь президент Поднебесной отметил, что он испытывает надежду на то, что Европейский Союз будет рассматривать Китайскую народную республику «независимо» от позиции государства в отношении Украины.

Как известно, во время саммита Евросоюз обратился к Китаю с призывом не позволять Кремлю обойти западные экономические ограничения, которые были введены из-за вторжения Российской Федерации в Украину.

К слову, одна из европейских стран, Италия, заявила о готовности выступить гарантом нейтрального статуса Украины.