В эфире «24 канала» эксперт заявил, что глава Кремля хочет захватить азовский берег, чтобы создать «крымский коридор» от России до аннексированного полуострова, информирует «НБН».

Солонтай подчеркнул, что российский президент намерен создать плацдарм для штурма юга Украинского государства, не жалея военных и техники, поскольку «крымский коридор» — его идея-фикс.

По словам эксперта, «крымский коридор» не будет обеспечивать нужды оккупированного полуострова, как заявляли в РФ, на самом деле он позволит Путину вытеснить украинцев с востока нашей страны.

Созданием плацдарма на юге Кремль преследует несколько целей: разрушение всех морских путей в стране, уничтожение металлургической промышленности, запах запасов руды, выход на черноземные области и получение возможности оккупировать Левобережную Украину.

Путин приказал не жалеть личный состав российских войск и беречь технику во время наступления на Донбасс. Украинский генерал Игорь Романенко рассказал о подходе главы Кремля к захвату Востока Украины.