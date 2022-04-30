В своем Telegram-канале глава Луганской ОВА опубликовал выпуск новостей в эфире телеканала «1+1» со своим участием. В беседе с журналистами он сообщил, что российские захватчики украли ящики с формой украинских защитников, информирует «НБН».

Гайдай рассказал телеведущим, что информация о краже контейнеров с одеждой украинских военных оккупантами РФ подтверждена. При этом никто не может сказать, как россияне будут использовать форму ВСУ и какие провокации они могут организовать.

Отметим, что глава Луганской ОВА информирует украинцев о происходящем в регионе. Ранее он подтвердил, что российские захватчики готовы ко вторжению на Донбасс и сообщил, что по Попасной и Рубежном оккупанты усилили огонь, разрушая их подобно Мариуполю.

Также Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться в безопасные места. Глава Луганской областной военной администрации объяснил, что может произойти с украинцами, которые откажутся вовремя покинуть свое место жительства.